شيمي: مصر تدمج 32 شركة غزل في 7

أعلن وزير قطاع الأعمال المصري محمد شيمي أنه يجري تنفيذ إستراتيجية قومية لدعم الصناعة المحلية للغزل والنسيج في مصر.



وقال الوزير في مقابلة مع «العربية Business» إنه يتم حالياً العمل على المرحلة الثانية التي ستكتمل قبل نهاية العام الحالي، والتي تشكل 40% من إنتاج الغزل في مصر.



وأوضح أن الغزل والنسيج هو المشروع القومي في مصر، موضحاً أنه تم دمج 32 شركة غزل ونسيج في 7 شركات بغرض تحقيق تحديث الأصول والقيام بالاستغلال الأمثل لها.



عائد مأمول



وأشار إلى أنه جارٍ التفاوض مع جهات عالمية للحصول على أعلى مستوى من الإدارة والتشغيل للأصول، بحيث تحقق للدولة العائد المأمول من هذه الاستثمارات الكبرى.



وأضاف: «نحن منفتحون للعمل مع الشركات العالمية والقطاع الخاص المصري، ومعاييرنا واضحة لكل جهة تريد العمل».



وأفاد بأن هناك شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قد عادت للحياة مرة أخرى.