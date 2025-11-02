الصين: تعليق قيود تصدير المعادن النادرة وإنهاء تحقيقات ضد شركات أمريكية

أعلن البيت الأبيض أن الصين ستعلق الرسوم الجمركية المضادة على بعض المنتجات الزراعية الأمريكية وستصدر تراخيص عامة صالحة لصادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها، وذلك في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ.



فيما أعلنت الولايات المتحدة أن الصين قررت تعليق تنفيذ القيود الإضافية المفروضة على تصدير المعادن النادرة، وإنهاء التحقيقات التي كانت تستهدف شركات أمريكية عاملة في قطاع أشباه الموصلات.



ووفق البيان، ستصدر بكين تراخيص عامة تسمح بتصدير المعادن النادرة لصالح شركات أمريكية؛ ما يعني إلغاء القيود التي كانت قد فرضت في عامي 2022 و2025.



وفي المقابل، ستمدد الولايات المتحدة تعليق بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لعام إضافي، إضافة إلى تأجيل تطبيق رسوم بنسبة 100% كانت مقررة على صادرات الصين إلى السوق الأمريكية الشهر القادم.



ضبط الصادرات



من جهة أخرى، أكد مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي والصين سيواصلان التعاون بشأن سياسات ضبط الصادرات، وذلك بعد يوم من اجتماع مسؤولين من الجانبين في بروكسل.



واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس الماضي، على تهدئة التوتر وإعلان هدنة في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة عام واحد، لكن الاتفاق لا يفعل الكثير لمعالجة الانقسام الأعمق بين البلدين.



قيود صارمة



وأخيراً، أعلن ترمب أنه توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير المشروعة في مادة الفنتانيل.



وذكر ترمب أن الصين وافقت على البدء في عملية شراء الطاقة الأمريكية وأن صفقة كبيرة قد تتم على أن تشمل كميات من ألاسكا.



وجاء إعلان ترمب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.