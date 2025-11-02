هل تتجه «أوبك+» لزيادة إنتاج النفط؟

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أنه من المتوقع أن يجتمع مساء اليوم (الأحد)، ثمانية أعضاء في تحالف «أوبك+»، هم السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وعمان وكازاخستان والجزائر؛ لمناقشة زيادة تقدر بنحو 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر القادم.



ورفعت «أوبك+» أهداف الإنتاج بما يزيد على 2.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل نحو 2.5% من الإمدادات العالمية منذ أبريل لكنها أبطأت الوتيرة في شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 137 ألف برميل يوميا وسط توقعات بفائض وشيك في المعروض.



يذكر أن «أوبك» تتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 1.3 مليون برميل يومياً في 2025، و1.4 مليون برميل يومياً في 2026.



عوامل جيوسياسية



وأوضح خبراء في قطاع النفط أن العوامل الجيوسياسية مثل العقوبات على روسيا والتهديدات الأمريكية ترفع الأسعار مؤقتا لكنها تأثيرات قصيرة الأمد لا تتجاوز بضعة أيام.



وأشاروا إلى أن استمرار انخفاض أرباح الشركات قد يدفع بعضها إلى تقليص إنتاجها بنسبة تصل إلى 20%؛ ما سيقلل المعروض العالمي بين 10 و15 مليون برميل.