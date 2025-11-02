بنك المغرب للمغاربة: احذروا من عمليات احتيال مالي عبر مكالمات ورسائل

وجه بنك المغرب المركزي رسائل نصية قصيرة إلى هواتف عدد كبير من المغاربة، دعاهم فيها إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الإفصاح عن أي رموز أو معلومات سرية تتعلق بحساباتهم البنكية أو وسائل الدفع الخاصة بهم.



وجاء في نص الرسالة التحذيرية: «بنك المغرب: كونوا يقظين لا تفصحوا أبداً عن رمز التأكيد السري الذي تتوصلون به عبر الرسائل القصيرة ولا عن معلوماتكم المتعلقة بوسائل الدفع الخاصة بكم، أي رسالة أو مكالمة تطلب منكم هذه المعلومات فهي احتيالية».

محاولات نصب



ويأتي هذا التحذير في سياق تزايد محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف مستعملي الخدمات البنكية الرقمية سواء عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو الروابط المشبوهة التي تنتحل صفة مؤسسات مالية رسمية.



وتعتمد هذه العمليات الاحتيالية، وفق مختصين في الأمن الرقمي، على خداع الضحايا برسائل أو مكالمات تبدو رسمية تطلب منهم تأكيد معاملة مالية أو تحديث بياناتهم البنكية ليتم بعد ذلك استغلال الرموز السرية أو البيانات الشخصية في السيطرة على الحسابات وسرقة الأموال.



وتشكل الهجمات الإلكترونية خطراً متزايداً مع انتشار الخدمات البنكية عبر الهواتف الذكية، إذ يستغل المحتالون نقص الوعي الأمني لدى بعض المستخدمين لسرقة حساباتهم.