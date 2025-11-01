اليابان: لا نعتزم التفاوض على حزمة استثمارات مع واشنطن

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أنها لا تعتزم إعادة التفاوض على حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مع الولايات المتحدة.



جاء ذلك في ختام أسبوع شاركت فيه في فعاليات دبلوماسية، تضمنت عقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع تاكايتشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبك) في كوريا الجنوبية.



وذكر مكتبه في بيان أنهما بحثا «إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية المثمرة بين كندا واليابان، وتعزيز التجارة السلعية الثنائية السنوية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار في الاتجاهين».



عصر ذهبي



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع أخيراً ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي اتفاقيتين جديدتين؛ الأولى للتعاون بين البلدين، والأخرى للمعادن الحيوية.



واستقبلت تاكايتشي ترمب في مقر إقامتها في العاصمة اليابانية، في أول لقاء لها وجهاً لوجه مع الزعيم الأمريكي، بعد أيام قليلة من توليها منصبها.



وقالت تاكايتشي: «أود أن أحقق عصراً ذهبياً جديداً للتحالف الياباني الأمريكي، حيث سيصبح كل من اليابان والولايات المتحدة أقوى وأكثر ازدهاراً».



وأفاد بيان بأن الجانبين وقّعا أيضاً اتفاقية تهدف إلى «تحقيق المرونة والأمن لسلاسل توريد المعادن الأساسية والمعادن الأرضية النادرة».