أفضل مستوى منذ 2017.. بورصة مسقط تخترق 5600 نقطة

كسر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي حاجز 5600 نقطة وأغلق على 5610 نقاط مسجلًا أفضل مستوى له منذ أبريل 2017.



وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي بنحو 240 نقطة مواصلًا سلسلة ارتفاعاته التي بدأت منذ شهر مايو الماضي بدعم من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية التي رفعت معدلات السيولة في البورصة إلى مستويات قياسية.



صعود جماعي



وسجّلت المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع الماضي صعودًا جماعيًّا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي سجل أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 272 نقطة متجاوزًا بذلك مستوى 9200 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 156 نقطة، وسجّل مؤشر قطاع الخدمات صعودًا بـ83 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي إلى 471 نقطة مرتفعًا بنحو 9 نقاط.



وجاءت هذه المكاسب بدعم من العديد من الأسهم القيادية في مختلف القطاعات، وانعكست الارتفاعات التي سجلتها الأسهم على القيمة السوقية لبورصة مسقط التي صعدت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 31 مليارًا و337 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 494.5 مليون ريال عُماني.