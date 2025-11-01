6.1 % ارتفاع السيولة المحلية في سلطنة عُمان

سجّلت مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر أغسطس 2025م نموًا ملحوظًا؛ إذ ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 6.1% لتبلغ 25 مليارًا و843 مليونًا و700 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ24 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال في الفترة ذاتها من عام 2024م.



تراجع النقد



وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع النقد المصدر بنسبة 5.2%، مسجلًا مليارًا و486 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنة بمليار و568 مليونًا و100 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 6.9% ليصل إلى 7 مليارات و407 ملايين و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ6 مليارات و927 مليونًا و300 ألف ريال بنهاية شهر أغسطس 2024م.