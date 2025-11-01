23.05 مليون دينار أرباح بورصة الكويت في 9 أشهر

حققت بورصة الكويت صافي أرباح بقيمة 23.05 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة ارتفاع بلغت 59.81%، مقارنة بـ14.43 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وذكرت البورصة في بيان، اليوم، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 37.06 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 41.45%، مقارنة بـ26.20 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.



الربح التشغيلي



وأضاف البيان، أن الربح التشغيلي ارتفع بنسبة 58.16%، ليصل إلى 28.36 مليون دينار، مقابل 17.93 مليون دينار في الفترة المقارنة.



وأوضحت أن ربحية السهم شهدت قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 71.85 فلسًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 114.82 فلسًا للسهم في الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح 59.81%.