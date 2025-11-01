أمريكا: تراجع منصات التنقيب عن النفط

تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر بحسب بيانات نشرتها شركة «بيكر هيوز»، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق.



وكشفت البيانات التي صدرت أخيراً، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار 6 منصات إلى 414 منصة خلال الأسبوع.



وأظهرت البيانات أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي ارتفع بمقدار 4 منصات إلى 125 منصة خلال الفترة نفسها.



الغاز الطبيعي



وفي الشهر الماضي، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات نشرتها شركة «بيكر هيوز»، بعد ارتفاعه على مدار الأسابيع الخمسة السابقة.



وأظهرت البيانات، أن عدد منصات التنقيب عن النفط انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة خلال الأسبوع الماضي.



في حين أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة إلى 118 منصة خلال الفترة نفسها.