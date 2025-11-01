مصر: 5,385 جنيهاً سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب في مصر، اليوم، بعد تحركات محدودة في السوق العالمية، ليستقر عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – قرب مستوى 5400 جنيه للجرام، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر القادم.



وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24: 6154 جنيهًا، وعيار 21: 5,385 جنيهًا، وعيار 18: 4,616 جنيهًا، وعيار 14: 3,590 جنيهًا، والجنيه الذهب: 43,080 جنيهًا.



السياسة النقدية



وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة سعر أوقية الذهب عالميًا، وسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلية، إلى جانب توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى نطاق بين 3.75% و4.00%.



لكن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أعادت الحذر للأسواق بعدما أشار إلى أن خفض الفائدة في شهر ديسمبر القادم ليس أمرًا محسومًا، وهو ما دفع عوائد السندات والدولار الأمريكي للصعود؛ ما قلل من جاذبية الذهب.