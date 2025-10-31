علمت «عكاظ» أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أصدر قراراً يقضي بتخفيف متطلبات ترخيص معارض وصالات ووكالات ومزادات بيع المركبات، وذلك عبر إلغاء شرط تقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال كان مطلوباً سابقاً في اللائحة التنفيذية لنظام المرور للحصول على الترخيص.



وبحسب الضوابط المعتمدة حالياً، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع المركبات التقدم بطلب رسمي إلى الإدارة العامة للمرور، مع وجود سجل تجاري ساري المفعول يتيح ممارسة النشاط، إضافة إلى الحصول على الرخص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.



كما تنص اللوائح على أن تجدد تراخيص محلات بيع المركبات المتخصصة كل 3 سنوات، وفقاً للشروط التي تعتمدها الإدارة العامة للمرور.