أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م نموا بنسبة 5%، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، كأعلى معدل نمو خلال 10 فصول وفقاً لبيانات الهيئة.



ويعود الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، إذ حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 8.2%، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% على أساس سنوي.



وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار نقطتين مئويتين، إضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.



وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بنسبة 1.4% في الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6% على أساس ربعي.