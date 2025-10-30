أعلنت وزارة المالية عن ميزانية الربع الثالث من العام الحالي 2025، إذ ارتفعت مصروفات الدولة للأشهر التسعة الأولى إلى 1,106.8 مليار ريال، أما المصروفات فبلغت 835,085 مليون ريال، وبلغ العجز لهذه الفترة 181,758 مليون ريال.



أما المصروفات للربع الثالث فبلغت 358,397 مليون ريال، والإيرادات بلغت 269,874 مليون ريال، ليصل العجز إلى 88,522 مليون ريال.



واستحوذت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على 45.83% من إجمالي الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات غير النفطية 382,725 مليون ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 452,359 مليون ريال.



وعن صرفية القطاعات من الميزانية المعتمدة لها في 2025، ومقدار صرفها في 9 أشهر، أعلنت وزارة المالية أن القطاع العسكري أقل القطاعات صرفا من الميزانية المخصصة له، إذ تم صرف 63% من إجمالي ميزانيته السنوية، ليبلغ المنصرف منها 172,675 مليون ريال، من أصل 272,347 مليون ريال خصص للقطاع، وكان قطاع «الخدمات البلدية» الأعلى صرفا نسبيا من ميزانيته المعتمدة، لتصل نسبة المنصرف منه 104% من ميزانيته، وبلغت مصروفات القطاع حتى الربع الثالث نحو 67,171 مليون ريال، فيما خصص له سنويا 64,846 مليون ريال.