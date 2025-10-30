أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» خالد الحصان أن البيئة التشريعية في السوق السعودية تستمر في التطور، ونعمل على توسيع إمكانية الوصول إلى أسواق المملكة وتعميق مستوى السيولة.



وأضاف الحصان في جلسة ضمن النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أن فتح السوق الرئيسية لجميع المستثمرين الأجانب، سيوفر وصولاً أفضل لقاعدة أوسع من المستثمرين.



وبين أن القيود على دخول المستثمر الأجنبي في أسواق رأس المال السعودية أزيلت بشكل تدريجي، وذلك في أسواق الدخل الثابت، ومن ثم في السوق الموازية «نمو»، والآن تداول وهيئة السوق المالية في طور استطلاع الآراء لإزالتها في السوق الرئيسي «تاسي».



وعن الإطار التنظيمي بيّن أن ذلك يؤكد أن الإطار التنظيمي في السعودية يتم تطويره بالتزامن مع تزايد الطلب.



وذكر أن هناك تدفقات رأسمال إيجابية إلى السوق السعودية، حيث تجاوزت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية 110 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 4400 مستثمر مشارك في السوق.