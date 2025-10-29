أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض طلال المري أن السعودية تعتزم دعوة 197 دولة للمشاركة في إكسبو 2030.



وأضاف المري خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن مساحة إكسبو الرياض 2030 ستصل إلى نحو 6 ملايين متر مربع، وأن مختلف مرافق إكسبو ستكون جاهزة قبل الوقت المحدد، متوقعا استقبال نحو 42 مليون زائر.



وتابع رئيس إكسبو الرياض: العديد من المشاريع الضخمة مثل الدرعية والقدية ستكون جاهزة. وأشار إلى أنه قبل نهاية العام الحالي 2025 سيبدأ العمل على البنية التحتية لمشروع إكسبو الرياض 2030، ومشاريع الرياض العملاقة ستكون جاهزة قبل 2030.



وقال المري: إن نظام المترو سيقوم بربط مختلف أنحاء الرياض بموقع الإكسبو من أجل تسهيل حركة الزائرين، وأن المعرض يمثل أهمية كبرى لجمع الأشخاص في مكان واحد وتزويدهم بفرص التواصل البشري الحقيقي.



وأوضح أن الرياض تعتبر مكانا مثاليا لقيادة هذا التحدي والتحول إلى نقطة التقاء لدعم التواصل البشري. وتابع: في 2030 سنمنح معنى آخر للبشرية، وستشهد الرياض تطورا مستمرا وتعتبر أكبر العواصم تحولا.



وأشار إلى أن الرياض تمتلك موقعا جغرافيا مميزا، إذ يمكن لـ50% من سكان العالم الوصول إليها خلال 5 ساعات فقط.