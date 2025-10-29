كشف الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطار الملك سلمان الدولي ماركو ميخيا أن المطار يستهدف 225 مليون مسافر كطاقة استيعابية.



وأضاف في جلسة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض حول كيفية إدارة أضخم المشاريع في العالم، أن الخطة الحالية للمطار مجهزة للاستعداد لـ50 سنة قادمة.



وأوضح أنه من المخطط الاعتماد على التقنية للتعرف على العميل في المطار الجديد، ونعمل على رقمنة كل شيء بما يساهم في قياس الأداء وتطويع حاجات العميل، مستطردا أن التقنية على سبيل المثال تخدم في تحسين تجربة المسافر، إذ يمكن تيسير طرق سيارات الأجرة وإرسال تحذيرات وتنبيهات للمسافرين. وشدد على أهمية وجود اللمسة البشرية، وأن تتضافر في جهود الاعتماد على التقنية الذكية.