ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية

ارتفع الدولار اليوم متعافيًا من أدنى مستوى في أسبوع، مقابل العملات الرئيسية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.2% إلى 98.899 بعد يومين متتاليين من الانخفاضات التي أوصلته إلى أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر عند 98.562 أمس.

وعكس الدولار الأسترالي مسار الخسائر وارتفع بنسبة 0.3% إلى 0.6606 دولار، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1631 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3238 دولار، بينما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 152.275 ينًا.