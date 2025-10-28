أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة استقبلت 116 مليون سائح خلال عام واحد، أنفقوا نحو 260 مليار ريال، ما يعكس النمو الكبير للقطاع السياحي في المملكة.

وأضاف أن فنادق عالمية مثل سلسلة "هيلتون" ستضاعف استثماراتها، وأن المملكة تبني أكثر من 200 ألف غرفة فندقية لتلبية الطلب المتزايد، وفقا لـ"العربية".

وأشار إلى اتفاقيات دولية لتعزيز التدفقات السياحية، مثل زيادة عدد السياح الصينيين إلى مليون زائر، بالإضافة إلى الربط الجوي بين 20 مدينة سعودية والعالم.

كما أبرز تحول القطاع نحو تمكين المرأة، حيث وصلت نسبة النساء العاملات في السياحة إلى 46% من القوى العاملة.