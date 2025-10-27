مع احتمالات توصل واشنطن وبكين لاتفاق.. مستوى قياسي جديد لأسهم أمريكا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، مع هدوء التوترات التجارية وتزايد احتمالات توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.55% أو 256 نقطة إلى 47.463 نقطة، في تمام الساعة 04:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 47.523 نقطة في مستهل التعاملات.



وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.80% أو 53 نقطة إلى 6.844 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب بنحو 1.30% أو 298 نقطة إلى 23.503 نقطة، ولامس كلاهما مستوى قياسيا خلال الجلسة.



تقلبات متوقعة



وانخفض مؤشر «الخوف في وول ستريت» أو «فيكس»، الذي يقيس التقلبات المتوقعة خلال شهر، بنسبة 3.35% إلى 15.82 نقطة، ليواصل الابتعاد عن مستوى 20 نقطة الذي يرجح تزيدا في الاضطرابات.



ونجح المسؤولون الأمريكيون والصينيون في تهدئة التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أعلنوا التوصل إلى إطار لاتفاق محتمل بين البلدين؛ ما يمهد الطريق أمام الرئيسين دونالد ترمب، وشي جين بينج؛ لإبرام صفقة تجارية نهائية خلال أيام قليلة.



أسعار الفائدة



ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إذ تشير التوقعات إلى خفض ثان محتمل، بعد خفضها في سبتمبر لأول مرة هذا العام، ويأمل المراقبون أن يحصلوا أيضا على إشارات بشأن المسار القادم للسياسة النقدية.



ووفقا لأداة «فيدووتش»، يرى المستثمرون احتمالا نسبته 96.7% لخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع القادم، وبنسبة 95.8% لخفضها بنفس النسبة في ديسمبر القادم.