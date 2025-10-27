محت أسعار النفط خسائرها وتحولت للارتفاع خلال تعاملات اليوم المتقلبة، مع تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التراجع النسبي لقوة الدولار، وفي ظل تقييم المستثمرين آفاق الإمدادات.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم ديسمبر بنسبة 0.40% أو 26 سنتًا إلى 66.20 دولار للبرميل في تمام الساعة 04:08 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفضت إلى 65.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.



مكاسب الخام



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.45% أو 28 سنتًا إلى 61.78 دولار للبرميل، بعدما انخفضت إلى 60.67 دولار في وقت سابق من الجلسة.



ويأتي ذلك بعدما سجل الخامان مكاسب في الأسبوع الماضي بنحو 7%، مدفوعين بفرض واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا، رغم البيانات التي أظهرت تسارع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة الجمعة.



مؤشر الدولار



وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.15% إلى 98.833 نقطة، وعادة ما يشكل هذا الانخفاض تعزيزًا لأسعار السلع المقوَّمة بالعملة الأمريكية.



بالأمس، قال وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين توصلوا إلى إطار جوهري لاتفاق تجاري يتيح تجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية.



ومع ذلك، لا تزال المخاوف من فائض الإمدادات قائمة، حيث قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول:«إن نمو الإنتاج القوي في الأمريكيتين، إلى جانب ضعف الطلب على النفط، يعني ضغطاً إضافياً على الأسعار».