هيئة التأمين: إيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد منتجات التأمين الإلزامية

أصدرت هيئة التأمين قراراً بإيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي بما في ذلك (الصحي، المركبات، والتأمين على عقد العمالة المنزلية) اعتباراً من تاريخ 2025/10/27، بسبب رصد عددٍ من المخالفات ذات الصلة بالتعليمات الإشرافية والرقابية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424، وتعديلاته. مشيرة إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على المساهمة في استقرار قطاع التأمين وتنظيمه والإشراف والرقابة عليه، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وأصحاب المصلحة.