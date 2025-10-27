سكان الهند يشترون ذهباً بـ 11 مليار دولار في 5 أيام

كشفت تقديرات رابطة تجار الذهب والمجوهرات في الهند (IBJA) والمجلس الوطني للمجوهرات (GJC) أن قيمة الذهب المباع خلال أحد المهرجانات، الذي انعقد لمدة 5 أيام، تراوحت بين 700 مليار روبية (8 مليارات دولار) وتريليون روبية (11 مليار دولار).



وأكدت كبرى الهيئات التجارية في قطاع المجوهرات بالهند أن أكثر من 40 طناً من الذهب تم بيعها في يوم واحد فقط، وهو 19 أكتوبر الجاري، الذي يصادف بداية المهرجان، وفقاً لما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».



تحول في سلوك المستهلكين



وحذر أحد رؤساء إحدى الشركات الشهيرة من نفاد مخزون العملات والسبائك الذهبية بسبب الطلب المتزايد. وأشار إلى أن هذا التحول في سلوك المستهلكين لم يكن مألوفاً قبل سنوات، حيث كان واحد فقط من كل 10 مشترين يفضل الذهب الخام على المجوهرات. لكنه أكد أن مبيعات المجوهرات تراجعت هذا الموسم بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.



الاندفاع نحو الذهب لم يكن عشوائياً، بل كان مدفوعاً بعوائد استثمارية مغرية. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 66% حتى منتصف أكتوبر الجاري، قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر عند ارتفاع بنسبة 55% حتى الإثنين الماضي. وفي وقت سابق من الشهر، تجاوز سعر الأوقية حاجز 4 آلاف دولار، وسط توقعات بأن يصل إلى 5 آلاف دولار بحلول عام 2026.



ثاني أكبر مستهلك عالمياً



وتحافظ الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب عالمياً بعد الصين، على وتيرة شراء ثابتة مدفوعة بعوامل تقليدية مرتبطة بالمواسم الدينية وحفلات الزفاف، التي تمتد من أكتوبر حتى منتصف يناير، ثم من أبريل إلى مايو من كل عام.



ومع اتجاه البنوك المركزية حول العالم لزيادة مشترياتها من الذهب، ارتفعت الأسعار، ما دفع المستثمرين الأفراد في الهند إلى اقتناص الفرصة خوفاً من تفويت المكاسب.