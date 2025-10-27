سجَّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قياسيا جديدا؛ لتواصل المكاسب التي سجلتها الأسبوع الماضي، إذ عززت دلالات انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 576.37 نقطة بحلول الساعة (08:08 بتوقيت جرينتش)، بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أخيرا.



وصعد قطاعا التعدين والتكنولوجيا في أوروبا بنسبة 1.1% لكل منهما، في حين تراجع مؤشر قطاع المرافق بنسبة 0.6%.



ويتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء القادم، بعد بيانات تضخم أقل من المتوقع، بينما من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.



ثقة المستثمرين



وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت في آخر تداولات الأسبوع الماضي، تحسنا في ثقة المستثمرين بدعم من مؤشرات على تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.



وارتفع «المؤشر ستوكس 600 الأوروبي» 0.3% إلى 576.01 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. وأغلق المؤشر في الجلسة السابقة عند مستوى قياسي، مدعوما بأسهم قطاع الطاقة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موردين روس كبار بسبب تصاعد الحرب في أوكرانيا.