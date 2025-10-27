السعودية-بريطانيا.. تعاون في الخدمات والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدم

عقد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي اجتماعا مع وفد بريطاني تقدمته وزيرة الخزانة راشيل ريفز، ووزير الاستثمار جيسون ستوكوود، والسفير البريطاني لدى المملكة الدكتور ستيفن تشارلز هيتشين، وعدد من المسؤولين البريطانيين.



وبحث خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والواعدة.



مبادرات ومستجدات



وتناول الجانبان التعاون في مجالات الخدمات المالية، والتقنية المالية (Fintech)، والتجارة الإلكترونية، والابتكار، والتصنيع المتقدم، وسلاسل الإمداد، وتعزيز التنافسية، والصادرات، إضافة إلى استعراض أبرز المبادرات والمستجدات المشتركة التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي-البريطاني.



يذكر أن الاجتماع جاء على هامش أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار».