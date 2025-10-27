انخفضت أسهم العديد من شركات تعدين المعادن الأرضية النادرة المدرجة في الولايات المتحدة، اليوم (الإثنين)، عقب تصريحات مسؤولين أمريكيين عن توقعاتهم تأجيل الصين تطبيق ضوابط التصدير على المعادن الأساسية كجزء من اتفاقية تجارية أوسع نطاقا.



وانخفضت أسهم المعادن الأساسية بنسبة 8% تقريبا في تداولات ما قبل الافتتاح، وانخفضت أسهم المعادن الأرضية النادرة الأمريكية بنسبة 7.4%، وتراجعت أسهم «إم بي ماتيريالز» بنسبة 5.2%، وتراجعت أسهم «تريلوجي ميتالز» بنسبة 5%. في الوقت نفسه، انخفضت أسهم «إنرجي فيولز» و«نيو كورب ديفيلوبمنتس» بنسبة 6% تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC».



وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة «CNBC»، يوم الأحد، بأنه من المتوقع أن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية، مع استعداد بكين لتأجيل فرض ضوابط تصدير صارمة على المعادن الأرضية النادرة.



وتأتي تصريحاته قبل اجتماع مهم بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس القادم.