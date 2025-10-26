«تداول»: 792.8 مليون ريال مشتريات المستثمرين الأجانب في 7 أيام

بلغ صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين الأجانب بالسوق الرئيسية، خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2025، نحو 792.8 مليون ريال.



وحسب البيانات الصادرة عن «تداول السعودية»، فإن صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية بلغ 244 مليون ريال.



في المقابل، بلغ صافي مبيعات المستثمرين المتخصصين نحو 578.7 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 118 مليون ريال، وصافي مبيعات الشركات السعودية نحو 448 مليون ريال.



الأسهم المدرجة



وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.



وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9639.45 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2025، بارتفاع بلغت نسبته 0.99%، وبقيمة بلغت 94.12 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.



أما قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فقد شكّلت ما نسبته 4.65% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 23 أكتوبر 2025.