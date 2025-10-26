واشنطن-بكين.. توافق أولي لتسوية الخلافات التجارية

أعلنت الصين توصلها لتوافق أولي مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية خلافاتهما التجارية عقب المحادثات التي جرت بين الجانبين في ماليزيا.



وأكد المبعوث التجاري الصيني لي تشنغ جانغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق مبدئي بشأن عدد من القضايا، من بينها الفنتانيل ورسوم الشحن البحري.



وأوضح أن الجانبين بحثا بصورة بناءة حلولا مناسبة للمسائل التي تثير مخاوفهما، وتوصلا إلى توافق أولي حول قضايا الخلاف التجاري، وذلك بعد يومين من المحادثات في العاصمة الماليزية.



وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من جانبه، أن الصين أبدت استعدادها لإبرام اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، موضحا أن المحادثات الجارية تركز على التوصل إلى اتفاق أكثر توازنا يعالج الاختلالات السابقة في التجارة الثنائية.



وأضاف أن الاتفاق سيجنب الصين رسوما جمركية بنسبة 100% على بضائعها، في خطوة قد تسهم في تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم ودعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية.



مباحثات مباشرة



يذكر أن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت، قد التقيا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، في جولة خامسة من المباحثات المباشرة منذ مايو الماضي، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تهدئة التوترات التجارية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية، إضافة إلى قيود تجارية أخرى ابتداءً من الأول من نوفمبر القادم، ردا على توسيع بكين نطاق ضوابط التصدير على سلع إستراتيجية، من بينها معادن نادرة.