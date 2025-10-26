الأسهم تنخفض 18 نقطة.. المؤشر عند 11593

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 18.23 نقطة، ليصل إلى مستوى 11593.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 168 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 75 شركة.



وكانت أسهم شركات المركز الكندي الطبي، وساسكو، وليفا، والكابلات السعودية، والدريس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، ومجموعة تداول، وبي إس إف، ونسيج، وينساب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.91% و5.33%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، ومهارة، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والكيميائية، ونسيج، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 9.42 نقطة، ليصل إلى مستوى 25039.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.