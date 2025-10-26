الخطيب: جاهزون فندقياً لاستضافة كأس العالم ونعمل لإضافة 300 ألف غرفة

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن السعودية اليوم جاهزة فندقيا لاستضافة كأس العالم. وبين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حضر للسعودية وتأكد من عدد الغرف الفندقية الموجودة اليوم، ومع ذلك فإن السعودية تعمل على إضافة المزيد من الغرف الفندقية بعدد يراوح بين 200 و300 ألف غرفة.



وأشار الوزير الخطيب في جلسة حوارية ضمن منتدى فورتشن 2025، إلى أن السعودية لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن شراء منطقة مطلة على البحر الأحمر في مصر يتم تطويرها حاليا، لافتا إلى أن طاقة البناء والإنشاء السعودية حاليا مشغولة بالوجهات المحلية مثل الدرعية والقدية ووسط جدة.



مبادرات سياحية



وبيّن أن السعودية ترى فرصا لتطوير مبادرات سياحية خارجية ومنفتحة جدا لهذا الأمر، مشيرا إلى رحلات كروز السعودية، وتطوير شركة البحر الأحمر الدولية لوجهة سياحية في إيطاليا.



وذكر أن السعودية تبني المعرفة والمهارات وتستخدمها للبناء في الداخل، لافتا إلى أنه بعد تحقيق المستهدفات في عام 2030 وعام 2035 ستكون لدى السعودية القدرات التي يجب أن تستخدمها وتشاركها مع العالم.