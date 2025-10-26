بعد موجة صعود.. 5,550 جنيهاً سعر الذهب عيار 21 في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد موجة من الصعود المتواصل استمرت لأسابيع متتالية، مدفوعة بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح وتصحيح الأسعار بعد الارتفاعات التاريخية الأخيرة، وفقاً لبيانات شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.



وفي صباح تعاملات اليوم الأحد، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 6,331 جنيهاً، فيما سجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية مستوى 5,550 جنيهاً، وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 4,757 جنيهاً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 44.4 ألف جنيه.



مستوى تاريخي



وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف: «إن سعر غرام الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 3.57% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 5,540 جنيهاً، مقارنة مع 5,745 جنيهاً عند بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 5,905 جنيهات للغرام».



وجاء التراجع نتيجة عمليات البيع من قبل المستثمرين والمستهلكين بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثر السوق المحلية بالهبوط الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالمياً.



تقلبات سعرية



وأشار «واصف» إلى أن الذهب العالمي أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بعد سلسلة صعود استمرت 9 أسابيع متتالية، إذ سجلت الأوقية في بداية تعاملات الأسبوع مستوى تاريخياً عند 4,381 دولاراً قبل أن تتراجع بقوة لتصل إلى مستوى الدعم عند 4,000 دولار، ثم ارتدت مجدداً لتغلق فوق مستوى 4,100 دولار للأوقية، مع توقعات باستمرار التقلبات السعرية خلال الفترة القادمة.



وساهم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تقليل حدة التذبذب في أسعار الذهب بالسوق المصرية، إذ يظل سعر الصرف مستقراً في ظل أوضاع مالية ونقدية متوازنة واحتياطي قوي من العملات الأجنبية.