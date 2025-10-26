روسيا تتوقع استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية

توقع وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف استقرار أسعار الوقود في سوق الجملة المحلية بالبلاد خلال فصل الخريف، مع استئناف المصافي عمليات الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الموسمية.



وقال تسيفيليف، في مقابلة مع وكالة «تاس»: «إن التوازن سيعود إلى سوق البنزين مع انخفاض الطلب الموسمي وانتهاءأعمال الصيانة المخطط لها في المصافي»، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.



صادرات البنزين



وأضاف تسيفيليف: «إن الإنتاج سيتجاوز الاستهلاك بشكل كبير، ووزارة الطاقة لا تستبعد استئناف صادرات البنزين». وأوضح أن أي قرار في هذا الشأن سيتخذ بناء على حالة المخزونات من الوقود.



وشنت أوكرانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، هجمات استهدفت البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك المصافي وخطوط أنابيب النفط الخام والموانئ البحرية.