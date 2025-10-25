هل تنهي ماليزيا حرب التجارة بين واشنطن وبكين ؟

بدأت الصين والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية في ماليزيا، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية وذكرته وسائل الإعلام الرسمية في بكين، وذلك قبل اجتماع مرتقب جداً لرئيسي البلدين في كوريا الجنوبية الأسبوع القادم.



وأفادت وزارة التجارة الصينية سابقاً بأن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ سيرأس وفداً إلى ماليزيا حتى الاثنين لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.



وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: «إن المحادثات في كوالالمبور بدأت، كذلك أفادت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء بأن الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا صباح السبت لإجراء محادثات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية».



صفقة جيدة



وتسعى الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنب المزيد من التصعيد في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية الخميس القادم لهذا الغرض.



ويأمل الرئيس الأمريكي في أن تفضي هذه القمة إلى إبرام صفقة جيدة مع الصين وإنهاء الحرب التجارية، مع أنه هدد سابقاً بإلغاء الاجتماع الذي يُعقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في 31 أكتوبر الجاري.



ضوابط جديدة



وسبق للصين، التي تُعد أكبر منتج في العالم للمعادن المستخدمة في صنع المغناطيسات الحيوية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع، أن أعلنت هذا الشهر ضوابط جديدة على تصدير تكنولوجيات المعادن النادرة، ما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات من الصين.



كما بدأت كل دولة بفرض رسوم على سفن الأخرى، وهو إجراء بدأته واشنطن بعدما خلص تحقيق بموجب «الفصل 301» إلى أن هيمنة بكين على القطاع غير مبرَّرة، ما دفع بكين إلى الرد بالمثل.