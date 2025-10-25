الذهب يسجل أول خسارة منذ 10 أسابيع.. الأوقية عند 4113 دولاراً

قلصت أسعار الذهب خسائرها في آخر تداولات لها، بعد أن أظهرت بيانات تسجيل قراءة أقل قليلاً من المتوقع للتضخم في أمريكا، ما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) أسعار الفائدة الأسبوع القادم، وسجل أول خسارة أسبوعية في 10 أسابيع.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.32% إلى 4113.05 دولار للأوقية، بعد أن تراجع بنحو 2% في وقت سابق من الجلسة، وسجل انخفاضاً 3.2% منذ بداية الأسبوع.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.2% إلى 4137.8 دولار للأوقية، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8%.



جني الأرباح



وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار الاثنين الماضي، غير أنه تراجع بما يزيد على 6% منذ ذلك الحين، إذ عكف المستثمرون على جني الأرباح، كما تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل بوادر على انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين.



وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.24% إلى 48.59 دولار للأوقية، مسجلة خسارة أسبوعية تزيد على 6%.



أسعار الفائدة



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين 3.0% على مدى 12 شهراً حتى سبتمبر الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة قدرها 3.1%.



ويتوقع المستثمرون بشكل شبه كامل خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأسبوع الحالي وخفضاً آخر في ديسمبر القادم.