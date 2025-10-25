ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة مسقط

سجّلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة في مختلف مؤشراتها وسط ارتفاع مستويات السيولة من قبل المؤسسات الاستثمارية المحلية.



وارتفع المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 5370 نقطة مرتفعًا 80 نقطة، وسجّلت المؤشرات القطاعية ارتفاعًا جماعيًا باستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي تراجع 44 نقطة متأثرًا بتراجع أسهم عدد من الشركات الصناعية القيادية، بينما سجّل مؤشر قطاع الخدمات أعلى المكاسب مرتفعًا 87 نقطة أو ما يوازي 4.1% وأغلق على 2185 نقطة مستفيدًا من ارتفاع أسهم شركات الطاقة التي عززت مكاسبها.



القطاع المالي



وارتفع مؤشر القطاع المالي بنحو 33 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي ارتفاعًا طفيفًا بنقطة واحدة وأغلق على 462 نقطة.



كما سجّلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بأكثر من 245 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 30 مليارًا و842 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسهم العديد من الشركات القيادية.