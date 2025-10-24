تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، بعدما أظهرت البيانات ارتفاعًا طفيفًا في التضخم خلال شهر سبتمبر، ما عزز توقعات الأسواق بخفض الفيدرالي أسعار الفائدة.



وانخفض العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 3.455% في بداية تداولاته اليومية.



وهبط العائد على السندات العشرية بمقدار نقطة أساس إلى 3.98%، أما عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا فاستقر عند 4.571%.



وكشفت بيانات رسمية صدرت اليوم (الجمعة)، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% خلال سبتمبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1%، مقارنة بـ 2.9% خلال أغسطس.



يأتي إصدار هذه البيانات قبل اجتماع الفيدرالي الذي سيستمر يومين الأسبوع القادم، مع توقعات على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.