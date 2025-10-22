296 ألف جنيه إسترليني متوسط أسعار المنازل في إنجلترا

كشف مكتب الإحصاءات البريطاني أن نمو الأسعار السنوية للمنازل تباطأ خلال شهر أغسطس الماضي، فيما كانت لندن المنطقة الإنجليزية الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار العقارات.



وبحسب التقديرات الإقليمية لمكتب الإحصاءات البريطاني، بلغ المعدل السنوي للنمو في قيم العقارات خلال أغسطس نحو 3% بتراجع من 3.2% في يوليو الماضي.



كما زاد متوسط أسعار المنازل إلى 296 ألف جنيه إسترليني بنمو سنوي 2.9% في إنجلترا، و211 ألف جنيه إسترليني بزيادة 2% في ويلز، و194 ألف جنيه بنمو 4% في اسكتلندا، وذلك خلال الـ12 شهراً حتى أغسطس 2025.



زيادة سنوية



وبلغ متوسط أسعار المنازل في إيرلندا الشمالية 185 ألف جنيه إسترليني خلال الربع الثاني من 2025، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 5.5%.



وفي إنجلترا، شهد الشمال الشرقي أعلى تضخم سنوي في أسعار المنازل خلال أغسطس الماضي بنحو 6.6%.



وكان التضخم السنوي لأسعار المنازل هو الأضعف في لندن، إذ انخفض متوسط أسعار المنازل بواقع 0.3%.