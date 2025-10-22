«أوبك»: ارتفاع توقعات الطلب العالمي على النفط لـ123 مليون برميل

توقع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، مع احتفاظ النفط بأكبر حصة في مزيج الطاقة العالمي بنسبة تقارب 30%.



وأوضح الغيص، خلال مؤتمر في الكويت، أن الطلب على جميع أنواع الوقود سيواصل الارتفاع حتى عام 2050 وما بعده، مدفوعا بالنمو السكاني والتوسع الاقتصادي وارتفاع معدلات التحضر وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة.



وأشار إلى أن تلبية هذا الطلب تتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بنحو 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050.



مخاطر الإمدادات



وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وصعدت بنحو 2% بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وعكف المستثمرون أيضا على تقييم أنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطاتها الإستراتيجية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار بما يعادل 2% إلى 62.56 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 2.1% إلى 58.44 دولار.



وتراجع النفط إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر يوم الإثنين الماضي مع رفع منتجين للنفط الإمدادات وتأثير التوتر التجاري على الطلب.