أوقية الذهب تتراجع 378 دولاراً في يومين

تراجعت أوقية الذهب، خلال تداولاتها اليوم (الأربعاء)، لتنخفض إلى 4,003 دولارات، إذ فقدت الأوقية في تداولاتها خلال يومين 378 دولاراً، وكانت أوقية الذهب قد لامست خلال تداولاتها يوم (الإثنين) الماضي عند مستوى 4,381 دولار.



وكان الذهب قد خسر، خلال تداولاته أمس (الثلاثاء)، نحو 5.29%، فيما سجل تراجعاً ملحوظاً في منتصف تداولاته (الأربعاء).



وارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% إلى 99.08 نقطة، في بداية تداولاته اليومية.

العقود الآجلة



وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.25% عند 47.82 دولار للأوقية، وهبطت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.6% عند 1542.11 دولار، وانخفضت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 0.35% عند 1404.29 دولار.



يأتي هذا بعدما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 50% منذ مطلع العام الحالي 2025، بدعم من تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بجانب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية منذ بداية شهر أكتوبر.