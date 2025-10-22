ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 6.4 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة- (جودي) عن شهر أغسطس الماضي الأداء النفطي للمملكة العربية السعودية، إذ ارتفعت صادرات وإنتاج النفط الخام مقابل انخفاض في مخزونات الخام وصادرات المنتجات النفطية.



وذكرت «جودي»، أن صادرات السعودية من المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 0.163 مليون برميل يومياً لتبلغ 1.585 مليون برميل يومياً، في حين ارتفعت صادرات النفط الخام بمقدار 0.413 مليون برميل يومياً على أساس شهري لتصل إلى 6.407 مليون برميل يومياً.



الطلب المحلي



وأوضحت البيانات أن مخزونات الخام في السعودية تراجعت بنحو 1.553 مليون برميل، لتسجل 143.799 مليون برميل في أغسطس، كما ارتفع الطلب المحلي على المنتجات النفطية بمقدار 0.222 مليون برميل يومياً ليصل إلى 2.787 مليون برميل يومياً، بينما ارتفع إنتاج النفط الخام بمقدار 0.521 مليون برميل يومياً على أساس شهري ليبلغ 9.722 مليون برميل يومياً.



في المقابل، سجل استهلاك الخام في مصافي التكرير المحلية انخفاضاً بمقدار 0.076 مليون برميل يومياً ليبلغ 2.902 مليون برميل يومياً، كما تراجع الحرق المباشر للخام إلى 607 آلاف برميل يومياً خلال الشهر ذاته.