الأسهم تصعد 40 نقطة.. التداولات 5.3 مليار ريال

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 40.10 نقطة، ليصل إلى مستوى 11585.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 244 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 163 شركة.



وكانت أسهم شركات تشب، وليفا، وأرامكو السعودية، واتحاد اتصالات، وعزم الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المركز الكندي الطبي، وشمس، ونسيج، وأماك، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.84%.

36 نقطة انخفاض لـ«نمو»



وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، ودرب السعودية، والمركز الكندي الطبي، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، واتحاد اتصالات، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضا بمقدار 36.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 25035.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.