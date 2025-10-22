مدعومة بمخاطر الإمدادات.. 2% ارتفاع لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وصعدت بنحو 2% بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وعكف المستثمرون أيضا على تقييم أنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطياتها الإستراتيجية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار بما يعادل 2% إلى 62.56 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 2.1% إلى 58.44 دولار.



وتراجع النفط إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر يوم الإثنين الماضي مع رفع منتجين للنفط الإمدادات وتأثير التوتر التجاري على الطلب.



وفرة المعروض



وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات استشارات أسواق الطاقة موكيش ساهديف:«رغم التوقعات السلبية السائدة نتيجة وفرة المعروض النفطي وضعف الطلب، فإن خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل روسيا وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائما، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا».



وأضاف محلل الأسواق توني سيكامور: «إن زيادة اليوم مدفوعة أيضا بنشاط من المتعاملين لتغطية المراكز من خلال إعادة شراء عقود بيع على المكشوف، وبعد موجة البيع المكثف للعملات المشفرة وأسهم البنوك الإقليمية، والآن الذهب والفضة، أعتقد أننا نشهد خفضا للمراكز في جميع الأسواق، وهو ما يعني بالنسبة للنفط تغطية المراكز المكشوفة».