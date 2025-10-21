سجّل أكبر تراجع يومي في 4 سنوات.. الذهب إلى 4,085 دولاراً

سجلّت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعاً حاداً بلغ 6%، في أكبر انخفاض يومي منذ 4 سنوات، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.



وانخفض الذهب بنسبة 6% إلى 4,085.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381.21 دولار أمس الاثنين. وخسرت الفضة أكثر من 7% من قيمتها خلال جلسة تداول اليوم.



جني الأرباح



وقال كبير محللي السوق لدى إحدى الشركات المتخصصة تيم ووترر: «تحركات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت السبب وراء تراجع سعر الذهب اليوم، وأي تراجع في الذهب سينظر إليه على أنه فرصة للشراء ما دام مجلس الاحتياطي الاتحادي ماضياً في مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة».



وأضاف ووترر: «المسيرة الصعودية للذهب مرشحة للاستمرار ما لم تسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سيئة».



ووفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي.إم.إي» فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض المركزي الأمريكي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تتوقع خفضاً آخر في ديسمبر القادم. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.