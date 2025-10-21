98 نقطة انخفاض للأسهم.. المؤشر عند 11545

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 98.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 11545.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 221 شركة.



وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وأمريكانا، والعربية، وملكية ريت، وجاز الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وشمس، وأسمنت المدينة، والأبحاث والإعلام، وجازادكو الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.36% و9.99%.



149 نقطة تراجع لـ«نمو»



كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وباتك، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وأسمنت اليمامة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضا بمقدار 149.66 نقطة، ليصل إلى مستوى 25072.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.