بنك إنجلترا يحذّر من اضطرابات مالية واسعة بعد إفلاس شركتين

حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن انهيار شركتي «فيرست براندز - وتريكولور» الأمريكيتين قد يكون إشارة مبكرة على اضطرابات مالية أوسع.



وقال «بيلي» للمشرعين البريطانيين أمس (الثلاثاء): «إن هناك أوجه شبه بين التطورات الحالية وبداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، والبنك يخطط لتنفيذ اختبار ضغط بالتعاون مع شركات الأسهم الخاصة ومؤسسات الإقراض البديلة».

اختبار استكشافي



وأشار المحافظ إلى أن البنك سيجري اختبارًا استكشافيًا على مستوى النظام المالي بالكامل، يشمل البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الاستثمار الخاصة والمقرضين غير المصرفيين، بحسب وكالات غربية.



وقالت نائبة المحافظ سارة بريدن: «إن البنك سيعلن تفاصيل الاختبار قبل نهاية العام، على أن يكتمل تنفيذه خلال تسعة إلى اثني عشر شهرًا»، موضحة أن الاختبار سيكون طوعيًا نظرًا لأن البنك لا يخضع معظم هذه الكيانات لرقابته المباشرة.