ارتفاع مؤشر الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملاته، أمس (الثلاثاء)، مع تراجع الجنيه الإسترليني بعدما أظهرت بيانات ارتفاع اقتراض الحكومة البريطانية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.



وزاد المؤشر -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.3% إلى 98.89 نقطة.



وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3375 دولار، متأثرًا ببيانات كشفت ارتفاع إجمالي اقتراض الحكومة البريطانية بنسبة 13.2% إلى 99.8 مليار إسترليني (133.6 مليار دولار) في الفترة من شهر أبريل إلى شهر سبتمبر.

تراجع اليورو



وتراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1614 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.8% إلى 151.96 ين، عقب فوز «ساناي تاكايتشي» بمنصب رئيسة الوزراء في اليابان.



ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.