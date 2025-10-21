حذّر كبير اقتصاديي «جولدمان ساكس» في الولايات المتحدة جان هاتزيوس من مواجهة الشباب لتحديات متزايدة في التوظيف، لا سيما مع إعادة تشكيل اعتماد الذكاء الاصطناعي للطلب على العمالة.



وأوضح في مذكرة اطلعت عليها «فورتشن» أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي التي تظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.8% في الربع الثاني و3.3% في الربع الثالث، قد تكون متفائلة للغاية؛ لأن بعد نقص البيانات خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية قد تؤدي تقديرات التوظيف في النهاية إلى تراجع تلك التوقعات.



وأضاف أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفعت بشكل حاد خلال فترة الإغلاق الحكومي، إذ تشير لنمو بنسبة 3.8% في الربع الثاني، و3.3% في الربع الثالث، حتى إن بعض التقديرات تشير إلى أرقام أعلى تصل إلى 3.9%.



وأوضح في المذكرة أن مؤشرات سوق العمل غالباً ما توفر معلومات أكثر موثوقية حول النمو الحالي من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي.