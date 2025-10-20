46 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات 5.2 مليار ريال

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 46.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 11644.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 226 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 193 شركة.



وكانت أسهم شركات صدق، وعناية، وسينومي ريتيل، ونسيج، ونايس ون الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات تشب، وأكوا باور، وسمو، والسعودي الألماني الصحية، ومهارة الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و4.39%.



الأكثر نشاطاً



كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، وباتك، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأكوا باور، والأهلي، وأرامكو السعودية، وstc، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 262.23 نقطة، ليصل إلى مستوى 25221.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.