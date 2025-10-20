أستراليا: الذكاء الاصطناعي يسهم بـ142 مليار دولار في الاقتصاد
أصدر مجلس التكنولوجيا الأسترالي تقريرا اقتصاديا أظهر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُسهم بما يصل إلى 142 مليار دولار أسترالي سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.


وبيَّن التقرير أن هذا الأثر الاقتصادي سيتحقق من خلال رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير قطاعات جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات الذكية، موضحا أن قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة والطاقة والزراعة ستكون من أبرز المستفيدين من هذا النمو التقني.


فرصة اقتصادية


وأوضح مساعد وزير العلوم والتكنولوجيا الأسترالي الدكتور أندرو تشارلتون أن بلاده تعمل على تنفيذ سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز البحث والابتكار وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدا أن مستقبل أستراليا الاقتصادي يعتمد على تطوير وتصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة اقتصادية كبرى لأستراليا لتعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة، مؤكدا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الاستفادة من هذه التقنيات، ودعم مكانة أستراليا في الاقتصاد الرقمي العالمي.

