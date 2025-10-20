«وقاء»: حظر استيراد شتلات البن المحورة وراثياً

فحص مخبري

طرح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) مقترح مشروع متكامل لشروط وضوابط دقيقة لاستيراد وتداول شتلات البن في المملكة.ويقدم المشروع تأسيس منظومة رقابية محكمة تضمن سلامة وجودة الشتلات، وتحصين محاصيل البن المحلية والأنظمة البيئية من أي مخاطر حيوية محتملة.ويهدف المقترح إلى منع دخول الآفات النباتية الخطيرة إلى البلاد، وتنظيم حركة تداول الشتلات داخلياً لضمان تتبعها ومراقبتها بشكل فعال، ما يحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بهذا القطاع الزراعي الحيوي الذي يستفيد منه آلاف المزارعين.كما تفرض الضوابط المقترحة سلسلة من الإجراءات المشددة التي تبدأ من بلد المنشأ، حيث ألزم المشروع المستوردين بتقديم طلب منفصل لكل بلد مصدر، مع إرفاق مستندات تفصيلية تشمل فاتورة الشراء والاسم العلمي للنباتات.وحظر المشروع بشكل قاطع استيراد أي شتلات مأخوذة من أمهات محورة وراثياً، مانحاً الجهات الرسمية الحق في إيقاف أي إذن استيراد فور ظهور تهديدات بكتيرية في بلد التصدير، واشترط أن تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة صحة نباتية صادرة عن جهات رسمية، وأن يكون المشتل المصدّر معتمداً لدى السلطات المختصة في بلده.وتتضمن الاشتراطات ضرورة استيراد الشتلات من مناطق مُعلنة خالية تماماً من بكتيريا «Xylella fastidiosa» الفتاكة، مع تقديم نتائج فحص مخبري تؤكد خلوها من المسببات المرضية قبل 15 يوماً من الشحن.وأكد المقترح أنه عند وصول الشحنات إلى المنافذ السعودية تبدأ مرحلة ثانية من التدقيق لا تقل صرامة، ويتم فحص جميع الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، قبل سحب عينات لإجراء فحوصات مخبرية دقيقة للكشف عن قائمة واسعة من الآفات، تشمل بكتيريا تدهور الزيتون، وأنواعاً متعددة من النيماتودا، وأمراضاً فطرية وحشرية خطيرة.وتتميز هذه الإجراءات بفرض فترة رقابة غير مسبوقة تمتد لعامين كاملين بعد دخول الشتلات السليمة، وتُنقل أولاً إلى مشاتل حجر معتمدة لمدة 6 أشهر، ثم تظل تحت المراقبة الميدانية في موقع الزراعة الدائم لسنة ونصف السنة، مع منع أخذ أي مواد إكثار منها خلال هذه الفترة لضمان عدم ظهور أي أمراض كامنة.كما ألزم المشروع مشاتل الإنتاج المحلية بالحصول على اعتماد رسمي، واستخدام حقول أمهات نقية ومسجلة لدى «وقاء» كمصدر وحيد لمواد الإكثار، مع حظر إنتاج أي أصناف غير معتمدة رسمياً.وتخضع المشاتل المحلية لـ3 زيارات تفتيشية ميدانية ومعملية من قبل مفتشي «وقاء»، تبدأ من فحص البذور قبل الزراعة، مروراً بفحص الشتلات في مراحل نموها الأولى، وانتهاءً بالفحص النهائي قبل تجهيزها للبيع والتداول، مع أخذ عينات عشوائية للفحص المخبري.ولتكتمل حلقة الرقابة، نص المشروع على أن جميع الشتلات المتداولة داخل المملكة يجب أن تحمل شهادة نقل رسمية صادرة من المركز، مع قيام المفتشين بزيارات دورية للأسواق والمزارع لمتابعة الحالة الصحية للنباتات، واتخاذ إجراءات فورية بحجز وإتلاف أي شتلات مصابة أو مجهولة المصدر، ما يوفر حماية مباشرة للمزارعين ويضمن وصول منتج سليم وعالي الجودة إلى الحقول السعودية.