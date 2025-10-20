«صفر شحنات».. الصين تتخلى عن فول الصويا الأمريكي

فرض رسوم



أظهرت بيانات حكومية في الصين أن بكين لم تستورد فول الصويا من الولايات المتحدة في سبتمبر، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر 2018 التي تنخفض فيها الشحنات إلى الصفر.وكان ترمب قد اعتبر أن قرار مستوردي فول الصويا الصينيين التوقف عن شراء فول الصويا من الولايات المتّحدة بمثابة «عمل عدائي اقتصادي» يضرّ بالمزارعين الأمريكيين.وأدرج الرئيس دونالد ترمب المعادن النادرة والفنتانيل وفول الصويا على رأس قائمة القضايا الرئيسية للولايات المتحدة مع الصين قبيل عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية.وكانت الصين قد أوقفت بالكامل وارداتها من فول الصويا الأمريكي منذ مايو 2025، بعد أن بلغت مشترياتها في العام السابق نحو 12.6 مليار دولار، بما يعادل 52% من إجمالي الصادرات الأمريكية من المحصول، على خلفية فرض رسوم جمركية متبادلة بين البلدين، بحسب بيانات رسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، اطلعت عليها «العربية Business».وفي أبريل الماضي، رفعت بكين الرسوم الجمركية على واردات الصويا الأمريكية إلى أكثر من 80%، مقابل 34% سابقاً، في رد مباشر على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم على السلع الصينية إلى مستويات تجاوزت 100%.يُذكر أن الموسم التسويقي لفول الصويا في الولايات المتحدة يبدأ في الأول من سبتمبر من كل عام ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالي، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.